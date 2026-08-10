تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-08-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد اختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه قدرة أكبر على تحقيق تلك المكاسب، ولكن تظل مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 عائقاً أمام تقدم السعر، ليحاول حالياً التخلص من هذا الضغط السلبي ليعلن بعدها تعافيه وتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.