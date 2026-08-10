الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 11:20 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد اختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه قدرة أكبر على تحقيق تلك المكاسب، ولكن تظل مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 عائقاً أمام تقدم السعر، ليحاول حالياً التخلص من هذا الضغط السلبي ليعلن بعدها تعافيه وتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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