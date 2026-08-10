مجموعة سيرا السعودية تقفز بأرباحها إلى 80 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026

سجلت مجموعة سيرا القابضة قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل تحسن حصة المجموعة في أرباح شركة "المسافر".

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 80 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح لم تتجاوز 3 ملايين ريال بالربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2567%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى تحسن الربحية في شركة "المسافر"، بما في ذلك المكاسب غير المتكررة متعلقة بالأرباح الناتجة عن الدفعات المؤجلة من شركة "كريم" ومكاسب التخارج من الأصول.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 90.48% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 42 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الربح التشغيلي إلى 126 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 60 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 110%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 3.73% خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 1.25 مليار ريال، مقارنة بـ 1.21 مليار ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، قفز صافي الأرباح إلى 122 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 40 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 205%.