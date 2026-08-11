سعر سهم أنعام القابضة (4061) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 11-08-2026

ارتفع سعر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة (4061) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما قد يعيق من محاولات صعود السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.09 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.37 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد