الاقتصاد

سعر سهم أمانة للتأمين (8310) وسط زخم شرائي قوي يضعه على طريق الصعود – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر سهم أمانة للتأمين (8310) وسط زخم شرائي قوي يضعه على طريق الصعود – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 03:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

قفز سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (8310) في تداولاته اللحظية الأخيرة لينجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، جاء هذا الاختراق مصحوباً بزيادة واضحة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

 

يتحرك السهم حالياً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.50 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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