الاقتصاد

سعر سهم تشب (8240) يحاول التخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر سهم تشب (8240) يحاول التخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 03:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

ارتفع سهم تشب العربية للتأمين التعاوني (8240) في تداولاته اللحظية الأخيرة لينجح في تخطي خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، جاء هذا الاختراق مصحوباً بزيادة واضحة في أحجام التداول، وهو ما يعطي مصداقية فنية عالية للحركة ويعد خطوة مهمة في تخلص السهم من الضغوط السلبية التي كانت تحاصره.

 

أمام السهم الآن عقبة أخيرة تتمثل في مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، ففي حال نجح في تجاوزها سيكون قد أعلن تعافيه الكامل فنياً، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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