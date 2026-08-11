سعر سهم سايكو (8100) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

تقدم سعر سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (8100) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم إلى مستوى المقاومة المهم 11.30 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بالأمس، وعلى اثر تماسك هذا المستوى ارتد السهم انخفاضاً قبل نهاية التداولات ليقلص البعض من تلك المكاسب.

ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة إلى دخول زخم جديد حول السعر قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 11.30 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 12.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد