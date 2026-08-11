سعر الباوند مقابل الين يسجل بعض الأهداف-توقعات اليوم 11-8-2026

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا تمركزه المتكرر فوق مستوى 212.50 لنلاحظ تفاعله مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليسجل بذلك العديد من المكاسب بوصوله نحو 215.20.

حاليا وبثبات التداولات فوق محور المتوسط المتحرك 55 وبمحاولة تشكيل مستوى 214.05 لدعم إضافي جديد, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 216.35 و216.85 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.10 و 216.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع