الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يسجل بعض الأهداف-توقعات اليوم 11-8-2026

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سعر الباوند مقابل الين يسجل بعض الأهداف-توقعات اليوم 11-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 04:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا تمركزه المتكرر فوق مستوى 212.50 لنلاحظ تفاعله مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليسجل بذلك العديد من المكاسب بوصوله نحو 215.20.

 

حاليا وبثبات التداولات فوق محور المتوسط المتحرك 55 وبمحاولة تشكيل مستوى 214.05 لدعم إضافي جديد, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 216.35 و216.85 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.10  و 216.35 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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