شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 10 أسابيع بسبب مستجدات مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط توسع ارتفاعها إلى أعلى مستوى في أسبوعين

•الولايات المتحدة وإيران يتبادلان المطالبات بتعويضات مالية

•الأسواق في انتظار بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة، لتتخلى عن أعلى مستوياتها في 10 أسابيع المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع ضغط صعود الدولار وارتفاع أسعار النفط بسبب تضاؤل الآمال في التوصل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.



تراجعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام بعد بيانات قاتمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات تترقب الأسواق غداً الأربعاء،صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لشهر يوليو.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,356.85$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,389.89$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,435.34$) الأعلى منذ 5 يونيو الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.1% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسط الطلب الاستثماري النشط على السبائك الذهبية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



تنشط عمليات شراء الدولار كملاذ آمن ،بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قرابة 3% ،لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين ،وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،وتجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات هرمز

•المفاوضات حول مضيق هرمز تتعثر مجددًا؛ إذ لا يزال الخلاف قائمًا حول شروط إعادة فتح المضيق، بينما تتبادل واشنطن وطهران المطالب و التنازلات.



•إيران تضع شروطًا لإعادة فتح هرمز، تشمل رفع العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة وتعويضات عن أضرار الحرب.



•ورد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بالمطالبة بأن تدفع إيران تعويضات عن قتلى وأضرار مرتبطة بصراعات المنطقة.



•وأكد ترامب من المكتب البيضاوي أن الممر المائي مفتوح الآن 100% تحت رقابة البحرية الأمريكية، محذراً من أن واشنطن ستكتشف وتزيل أي لغم تسقطه طهران.



•وتواصل طهران محادثاتها مع سلطنة عُمان لرسم مسار ملاحي جديد، إلا أن الخارجية الإيرانية أكدت أن الفتح الكامل للمضيق أمام التجارة الدولية مشروط بإنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها.



•تقارير تؤكد على أن حركة النفط عبر مضيق هرمز تراجعت بصورة حادة بسبب القيود على حركة السفن ،الأمر الذي يبقي المخاطر على إمدادات الطاقة مرتفعة.



الفائدة الأمريكية

•وسط صعود أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 55% إلى 48% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 45% إلى 52%.



•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 23% إلى 19%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 77% إلى 81%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر غداً الأربعاء ،بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو ، و التي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نظرة موقع "أف اكس نيوز تودي": يتراجع الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم بسبب خضوعه لعمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها منذ يوم الجمعة الماضي مدفوعةً ببيانات الوظائف غير الزراعية السلبية.



قد تتحسن أسعار الذهب مرة أخرى ،إذا فقد الدولار الأمريكي زخمه مرة أخرى مقابل سلة من العملات. ومع تباطؤ أسعار النفط قد ترتفع أسعار السبائك لمستويات أعلى جديدة فوق المستويات المسجل فى وقت سابق اليوم.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 3.42 طن متري،فى خامس زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,020.96 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يخترق هدفنا السعري - توقعات اليوم – 11-08-2026