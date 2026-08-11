الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 11-08-2026

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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 10:48 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستكمل الزوج محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وقد جاء هذا التراجع بالرغم من بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما لم ينعكس على حركة الزوج في إشارة واضحة على قوة الضغوط السلبية حوله.

 

يرتكز الزوج حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي مازال يمثل قاعدة دعم تعز زمن سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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