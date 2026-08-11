تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 11-08-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستكمل الزوج محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وقد جاء هذا التراجع بالرغم من بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما لم ينعكس على حركة الزوج في إشارة واضحة على قوة الضغوط السلبية حوله.

يرتكز الزوج حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي مازال يمثل قاعدة دعم تعز زمن سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.