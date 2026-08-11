الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-08-2026

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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 10:51 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لجني أرباح ارتفاعاته السابقة وتصريف جانب من تشبعه الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليحاول السعر من خلال هذا التراجع التقاط أنفاسه واستجماع قواه الإيجابية.

 

وفي الخلفية من ذلك تستمر سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع احتفاظ السعر بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من قوة المسار الصاعد وتبقي على فرص استئناف المكاسب من جديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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