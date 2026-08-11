تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-08-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لجني أرباح ارتفاعاته السابقة وتصريف جانب من تشبعه الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليحاول السعر من خلال هذا التراجع التقاط أنفاسه واستجماع قواه الإيجابية.

وفي الخلفية من ذلك تستمر سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع احتفاظ السعر بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من قوة المسار الصاعد وتبقي على فرص استئناف المكاسب من جديد.