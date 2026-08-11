سعر اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول-توقعات اليوم 11-8-2026

أكد سعر الزوج بتداولات يوم أمس تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا بتجاوزه لمستوى 183.15 لنلاحظ تحقيقه للهدف الأول باندفاعه مباشرة نحو 183.92 وليستقر قربه.

نؤكد حاليا على أهمية تقديم السعر لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى 183.15 ليمكنه ذلك من التفاعل مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بمحاولة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 184.30 و184.85 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.30 و 184.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع