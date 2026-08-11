الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول-توقعات اليوم 11-8-2026

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سعر اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول-توقعات اليوم 11-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 04:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

أكد سعر الزوج بتداولات يوم أمس تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا بتجاوزه لمستوى 183.15 لنلاحظ تحقيقه للهدف الأول باندفاعه مباشرة نحو 183.92 وليستقر قربه.

 

نؤكد حاليا على أهمية تقديم السعر لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى 183.15 ليمكنه ذلك من التفاعل مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بمحاولة تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 184.30 و184.85 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.30 و 184.85

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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