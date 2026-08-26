سعر سهم الفخارية (2360) يخترق هدفنا السعري وسط زخم قوي – توقعات اليوم – 26-08-2026

أغلق سعر سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (2360) على مكاسب طفيفة في آخر جلساته، بعدما حقق خلال تلك الجلسة أعلى مستوياته في ستة أشهر، ولكن سرعان ما ارتد انخفاضاً ليقلص الكثير من تلك المكاسب، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق على اختراق مستوى المقاومة المحوري 20.25 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، في إشارة قوية على انعكس المسار وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشري توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 20.25 ريال، ليستهدف مقاوماته التالية عند سعر 24.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد