Coinbase تسعى لصفقات جديدة بعد استحواذها على Deribit بـ2.9 مليار دولار

تام شمس - الخميس 15 مايو 2025 11:19 صباحاً - قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ، إن الشركة تعتزم مواصلة البحث عن فرص للاندماج والاستحواذ بعد استحواذها الأخير على منصة المشتقات الرقمية Deribit.

وأضاف أرمسترونغ خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ بتاريخ 14 مايو:

"نحن دائمًا نراقب فرص الاستحواذ."

"لدينا ميزانية قوية يمكن استثمارها في هذا الاتجاه."

ووفقًا لتقرير الأرباح الأخير الصادر عن الشركة، فقد عززت Coinbase ميزانيتها العمومية، حيث أنهت الربع الأول من عام 2025 بـ 9.9 مليار دولار من الأصول النقدية المقومة بالدولار الأميركي.

وأوضح:

"جزء من فائدة كونك شركة مدرجة هو أنك تمتلك عملة سائلة تتيح لك تنفيذ هذا النوع من الصفقات."

"نحن نبحث عن الفرص المناسبة، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأي عرض يُطرح علينا."

في 8 مايو، أعلنت Coinbase عن اتفاق للاستحواذ على منصة تداول الخيارات الرقمية Deribit بقيمة 2.9 مليار دولار، تتضمن 700 مليون دولار نقدًا و11 مليون سهم من أسهم Coinbase.

وتُعد هذه الصفقة الأكبر في صناعة العملات الرقمية حتى الآن، وستمنح Coinbase موطئ قدم أوسع في سوق المشتقات الرقمية المربح، كما ستدعم توسّعها العالمي.

وأشار أرمسترونغ إلى أن الشركة تستهدف بشكل خاص فرصًا دولية، عبر الاستحواذ على شركات "تشترك معها في الرؤية" ويمكن أن تسرّع من نمو منتجاتها وانتشارها.

وعند سؤاله حول إمكانية استحواذ Coinbase على شركة Circle، المُصدِرة للعملة المستقرة USDC، والتي تُعد شريكًا إستراتيجيًا لـ Coinbase، قال أرمسترونغ إنه "لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه حاليًا".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن شركة Ripple تقدّمت بعرض قيمته 5 مليارات دولار للاستحواذ على Circle في أبريل، لكن العرض قوبل بالرفض، وفقًا لما أوردته بلومبرغ.

أسهم Coinbase ترتفع وتنضم إلى S&P 500

من المقرر أن تُصبح Coinbase أول شركة كريبتو تنضم إلى مؤشر S&P 500 في 19 مايو، وهو المؤشر الذي يضم 500 من أكبر الشركات الأميركية المدرجة، ما يفتح الباب أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، لاسيما الصناديق التي تتبع المؤشر بشكل تلقائي.

وقد ارتفعت أسهم Coinbase بنسبة 2.5% في تداولات ما بعد الإغلاق، لتصل إلى 263 دولارًا، بحسب بيانات Google Finance، وسجل سهم COIN ارتفاعًا يفوق 30% منذ بداية مايو، ونحو **50% خلال الشهر الماضي.

أداء سهم Coinbase خلال شهر – المصدر: Google Finance