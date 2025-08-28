سعر البيتكوين عند مفترق الطرق: مقاومة قوية عند 113,700 دولار ودعم حاسم عند 107,000 دولار

في ظل حالة من الترقب، يواجه سعر البيتكوين (BTC) مقاومة حاسمة عند 113,700 دولار، فيما يشكل الهبوط دون مستوى 107,000 دولار تهديد بإعادة اختبار مستويات الدعم التاريخية.

يتداول سعر البيتكوين حاليا فوق مستوى 113,000 دولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى تاريخي بلغه قبل أسبوعين عند 124,000 دولار.

وبحسب تقرير صادر عن “Glassnode” في 27 أغسطس، فإن المقاومة الحالية تتوافق مع أساس تكلفة حيازة الثلاثة أشهر للمستثمرين الجدد، مما يجعل هذا المستوى عائق فني مهما أمام أي محاولة للارتداد.

في المقابل، تلوح في الأفق ضغوط بيع محتملة من قبل المستثمرين قصيري الأجل، الذين قد يستغلون أي ارتفاع للانسحاب دون خسائر، خصوصا مع تموضع أساس التكلفة لشهر واحد عند 115,600 دولار، ما يضيف مزيدا من المقاومة أمام التعافي.

أما الدعم الحرج فيتمركز عند 107,000 دولار، وهو أساس تكلفة 6 أشهر.

أي كسر لهذا المستوى قد يعزز من مخاوف السوق، ويفتح المجال لانخفاضات متسارعة نحو نطاق يتراوح بين 95,000 و93,000 دولار، وهي منطقة تظهر فيها كتلة عرض كثيفة بحسب خريطة توزيع التكلفة، والتي بدأت بالتشكل منذ ديسمبر 2024.

تشير النماذج الإحصائية إلى أن الانخفاضات التاريخية وجدت غالبا قيعانها عند مستويات تقارب انحراف معياري واحد تحت أساس تكلفة حاملي العقود قصيرة الأجل، ما يدعم سيناريو تشكل قاع عند 95,100 دولار تقريبا.

ورغم التراجع الأخير بنسبة 11.4% من الذروة، فإن هذا الانخفاض لا يزال محدود مقارنة بتصحيحات منتصف الدورة التي عادة ما تتجاوز 25%.

كما أن الخسائر غير المحققة البالغة 0.5% فقط تعكس غياب الضغط البيعي العنيف، لكن مؤشرات المعنويات تشير إلى بداية تحول في سلوك السوق.

في الأسواق الفورية، تراجعت المعنويات من موجة شراء قوية في أبريل إلى حالة توازن دقيقة حاليا، حيث تشير معدلات التمويل الثابتة عند 0.01% إلى هشاشة الوضع.

وقد يؤدي أي ضغط بيعي إضافي إلى ترجيح كفة الهبوط.

تقنيا، لا يزال المشهد مفتوح على احتمالين؛ فالصعود يواجه مقاومة ثقيلة عند 113,700 دولار، بينما يعني كسر دعم 107,000 دولار تسارع محتمل نحو مستويات أدنى، ضمن نطاق تتراكم فيه سيولة بيع ملحوظة.

اقرأ أيضا:

بينانس تصل لرقم 280 مليون مستخدم لتواصل بذلك تعزيز مكانتها على المستوى العالمي

مهرجان Coinfest Asia 2025 يجذب أكثر من 10,000 مشارك ويُرسّخ مكانته كأكبر فعالية للعملات الرقمية في العالم… والنسخة القادمة واعدة أكثر!

