العملة الرقمية YZY تكبد المتداولين خسائر ضخمة: 75 مليون دولار تبخرت في ظرف ساعات!

شهد إطلاق العملة الرقمية YZY التابعة للفنان “كاني ويست” على شبكة سولانا تداعيات سلبية حادة، حيث تكبّد 105 متداول خسائر فردية تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار، بإجمالي تجاوز 75 مليون دولار، ومتوسط خسارة بلغ 250 ألف دولار لكل محفظة متضررة.

ووفقا لتحليل صادر عن “Bubblemaps” بتاريخ 27 أغسطس، تفاعل أكثر من 70,000 متداول مع العملة الرقمية الجديدة، لكن النتيجة كانت سلبية لـ 51,862 منهم.

وسجّل المشروع قيمة سوقية أولية تجاوزت 3 مليار دولار، قبل أن ينهار بأكثر من 90% خلال ساعات.

رغم هذا الانهيار، حققت 11 محفظة فقط أرباح تفوق المليون دولار لكل منها، بإجمالي بلغ 18.9 مليون دولار، ما يعكس تركز الأرباح لدى شريحة ضيقة للغاية من المستثمرين.

تشير البيانات إلى أن المتداولين ذوي المراكز الأكبر تلقوا الضربة الأشد، إذ خسر 917 عنوان ما بين 10,000 و100,000 دولار لكل منهم، بإجمالي خسائر 25.4 مليون دولار.

كما خسر 4244 متداول مبالغ تراوحت بين 1,000 و10,000 دولار، بإجمالي تجاوز 13 مليون دولار.

وفي حالات قصوى، خسر ثلاثة متداولين أكثر من مليون دولار لكل منهم، بإجمالي خسارة 5.07 مليون دولار.

من أصل أكثر من 70,000 مشارك، لم يحقق الأرباح سوى 18,333 متداول (26%)، لكن الغالبية منهم سجلوا أرباح محدودة لا تتجاوز 1000 دولار.

في المقابل، شكّلت أقل من 1% من المحافظ (642 محفظة) ما يقارب 88% من إجمالي الأرباح، والتي بلغت 58.8 مليون دولار. كما حقق 88 متداول أرباح بين 100,000 ومليون دولار، بإجمالي 24.9 مليون دولار.

ساهمت عدة عوامل هيكلية في هذه الخسائر، أبرزها سيطرة المطلعين على 94% من العرض الأولي، وارتفاع الرسوم التي وصلت إلى أكثر من 2.6%، بالإضافة إلى تكاليف انزلاق كبيرة رفعت تكلفة التداول الكاملة إلى ما يقارب 10%.

تعكس هذه النتائج النمط المعروف في سوق عملات الميم، حيث تستحوذ قلة من المتداولين المطلعين على غالبية الأرباح، بينما يتكبد الباقون الخسائر.

اقرأ أيضا:

البيتكوين تستعيد الهيمنة: هل اقترب نهاية الزخم المحيط بالعملات البديلة؟

سعر البيتكوين عند مفترق الطرق: مقاومة قوية عند 113,700 دولار ودعم حاسم عند 107,000 دولار

