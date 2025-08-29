21Shares تتقدّم بطلب لإطلاق صندوق SEI المتداول في البورصة، لتنضم إلى سباق Canary Capital

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 02:44 مساءً - قدّم مدير الأصول الرقمية 21Shares طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) يتتبع سعر عملة SEI، وذلك بعد تقديم Canary Capital لطلب مماثل في أبريل الماضي.

وبحسب بيان التسجيل S-1 المقدم يوم الخميس، يقترح الصندوق استخدام مزوّد مؤشرات الأسعار CF Benchmarks لتتبع سعر SEI استنادًا إلى بيانات من عدة منصات تداول للعملات المشفرة.

تُعد SEI العملة الأصلية لشبكة SEI التي انطلقت في أغسطس 2023، وهي بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer-1) متخصصة في البنية التحتية للتداول الخاصة بالبورصات والأسواق اللامركزية. ويمكن استخدام عملتها الأصلية لدفع رسوم الغاز والمشاركة في الحوكمة.

ستتولى Coinbase Custody Trust Company مهمة حفظ أصول SEI، فيما أشارت 21Shares أيضًا إلى إمكانية تحصيص (Staking) العملة لتوليد عوائد إضافية. لكنها أوضحت في ملفها أنها ما زالت تدرس ما إذا كان ذلك سيشكّل "مخاطر قانونية أو تنظيمية أو ضريبية غير مبررة."

سباق لإطلاق أول صندوق SEI

لا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن أي صناديق متداولة فورية للعملات المشفرة باستثناء البيتكوين والإيثريوم، رغم وجود عدة طلبات لصناديق تستهدف عملات أخرى.

وقالت 21Shares في منشور على منصة X يوم الخميس إن طلب ETF الجديد يعدّ "محطة رئيسية في رؤيتنا لتوسيع الوصول المتداول إلى شبكة SEI."

حاليًا يتم تداول SEI بسعر 0.30 دولار بعد ارتفاع بنسبة 4.2% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ويحتل المرتبة 74 عالميًا من حيث القيمة السوقية وفقًا لـ CoinGecko.

طلب SEI ETF آخر قدّمته Canary Capital

شركة الاستثمار الأمريكية Canary Capital كانت قد قدّمت في أبريل طلبًا لإطلاق صندوق SEI ETF، يتيح "للمستثمرين المؤسسيين والأفراد الحصول على تعرض مباشر لعملة SEI المُحصّصة"، مع توفير "دخل سلبي عبر مكافآت التحصيص"، بحسب بيان شبكة SEI في 30 أبريل.

وقال جاستن بارلو، المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير SEI، في بيان عقب طلب Canary إن صناديق ETF تمثل "بوابة لاعتماد أوسع، كونها جسرًا حيويًا بين العملات المشفرة والأسواق التقليدية."

موجة من طلبات صناديق ETF تنتظر الضوء الأخضر

تمتلك 21Shares بالفعل صناديق ETF مطروحة في السوق، مثل ARK 21Shares Bitcoin ETF الذي يتتبع سعر البيتكوين (BTC)، وقدمت طلبات أخرى لتتبع SUI المُرمزة (SUI) و XRP المُرمزة (XRP) و Ondo، توكن منصة التمويل اللامركزي Ondo Finance.

كما تقدمت جهات إصدار أخرى مثل VanEck و Bitwise و Grayscale بطلبات لصناديق ETF تتبع عملة Solana المُرمزة (SOL)، فيما يسعى آخرون لإطلاق منتجات مرتبطة بـ XRP وCardano المُرمزة (ADA) وحتى الميم كوينز مثل Dogecoin المُرمزة (DOGE).

وفي محاولة لتسريع الموافقات، تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اعتماد هيكل إدراج مبسط يتيح أتمتة جزء كبير من العملية، وفقًا للصحفية إلينور تيريت.

وأوضحت أن النظام الجديد سيسمح للمُصدِرين بتقديم النموذج القياسي S-1 وانتظار 75 يومًا، وإذا لم تُصدر الهيئة اعتراضًا رسميًا، فسيتم اعتماد الصندوق تلقائيًا للتداول، مما قد يقلل من المراسلات المتكررة بين مديري الصناديق والجهة التنظيمية.