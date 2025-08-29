تباين سلبي في حركة البيتكوين يُعيد للأذهان سيناريو قمة 2021: فهل اقترب التصحيح؟

يُظهر أداء سعر البيتكوين نمط فني أسبوعي يُشبه ما سُجّل قبيل قمة عام 2021، حيث تتكوّن قمم سعرية أعلى بينما يُسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) قمم أدنى، ما يُشير إلى تباين سلبي يُحتمل أن يُنبئ بتباطؤ الزخم الصاعد.

نبه المحلل “علي مارتينيز” إلى هذا التكوين، مُذكّرا بأن النمط ذاته سبق مرحلة الهبوط بعد الذروة السابقة.

Bitcoin $BTC is making higher highs while RSI makes lower lows. This is the same divergence seen before the 2021 cycle top! pic.twitter.com/tR0IT25AVf — Ali (@ali_charts) August 29, 2025

وفي الوقت الذي اقترب فيه السعر من 120,000 دولار مؤخرا، لم يُواكب مؤشر RSI هذا الارتفاع، ما أظهر ضعف في ضغط الشراء عند المستويات العليا.

حاليا، يتداول البيتكوين تحت مستوى 110,100 دولار، منخفضا بنسبة 2% خلال اليوم و2% خلال الأسبوع، ويُعد مستوى 112,000 دولار نقطة دعم حرجة، إذ يرى “مايكل فان دي بوب” أن كسر هذا المستوى قد يُمهّد لتصحيح أوسع.

السعر تراجع بالفعل من قمته الأخيرة عند 124,500 دولار، متجاوزا عدة مستويات دعم سابقة قد تتحول إلى مقاومات، وسط نشاط تداول منخفض نسبيا.

في حال الارتداد، قد يُعيد السعر اختبار منطقة 117,000 دولار، لكن ضغوط البيع لا تزال قائمة.

من جهة أخرى، تُظهر بيانات بينانس انخفاض في السيولة، ما يُشير إلى زيادة الاحتفاظ طويل الأمد.

هذه الظاهرة تحدّ من الوحدات المتاحة للتداول، ما قد يُضخّم أثر أي طلب جديد على السعر، سواء صعود أو هبوط.

وفقا للمحلل المسمى “عرب تشين” فإن المستثمرين والمؤسسات يعتمدون حاليا استراتيجية “الاحتفاظ”، لكنه حذّر من أن أي تغيير في هذا السلوك قد يؤدي إلى انخفاض حاد.

وفي ظل هذه الظروف، تتفاوت التوقعات ما بين تجاوز 150,000 دولار في عام 2025، أو تراجع إلى نطاق 90,000–100,000 دولار في حال ضغط بيعي كبير.

