الرئيس التنفيذي لـ Crypto.com يراهن على خفض الفائدة الفيدرالية لدفع أسواق الكريبتو في الربع الرابع

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - أعرب كريس مارشاليك، الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com، عن ثقته بأن الأصول الرقمية ستنتعش في الربع الرابع من العام، مدفوعة بشكل أساسي بقرار متوقع من البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

وقال مارشاليك في مقابلة مع بلومبرغ يوم الثلاثاء إن إيرادات شركته مرشحة للتحسن هذا العام، "خصوصًا إذا رأينا خفضًا للفائدة من جانب الفيدرالي وربعًا رابعًا قويًا بعد ذلك".

وأضاف أنه يراهن على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه بتاريخ 17 سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة عادة ما تكون إيجابية للكريبتو، إذ تجعل الاقتراض أرخص وتوفر سيولة أكبر للاستثمارات عالية المخاطر.

وكان آخر خفض للفائدة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، حيث جرى تقليصها من 5.5% إلى 4.5%، ما دفع أسواق الكريبتو للارتفاع بنسبة 57% خلال تلك الأشهر الأربعة.

وبحسب أسواق العقود الآجلة في CME، قفزت احتمالات خفض الفائدة إلى 91.7% بعد خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول يوم 22 أغسطس، حين لمح إلى توجه نحو تيسير السياسة النقدية.

كريس مارشاليك يتحدث على شاشة بلومبرغ. المصدر: Bloomberg

لا قرار بعد بشأن الطرح العام الأولي

أوضح مارشاليك أن شركته "تمتلك الأرقام" التي تؤهلها لطرح عام أولي، لكنه أكد أنها تستمتع بوضعها الحالي كشركة خاصة ولم تتخذ قرارًا بعد.

وأضاف:

"عليّ الاعتراف بأن الأمر مغرٍ للغاية للتفكير في هذه الخيارات."

وأشار إلى أن عدة شركات كريبتو جمعت مليارات الدولارات هذا العام من خلال إدراجها في الأسواق العامة. كما كشف أن شركته حققت 1.5 مليار دولار من الإيرادات العام الماضي، مع مليار دولار أرباح إجمالية، جرى إعادة استثمار 700 مليون دولار منها، متوقعًا نتائج أفضل هذا العام.

وقال:

"لقد تواصلت معنا جميع الأسماء الكبرى من بنوك الاستثمار. نرغب في أن نكون شركة مُدارة بشكل ممتاز، لذلك نحن نُعدّ كل شيء، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن."

التوسع نحو أسواق التوقعات

كشف مارشاليك أن شركته تخطط لدخول سوق التوقعات (Prediction Markets)، قائلاً:

"نعتقد أن أسواق التوقعات ستكون ضخمة. الرياضة جزء منها، لكنها ليست كل شيء."

وأوضح:

"نريد أن نكون مركز السيولة لأسواق التوقعات داخل الولايات المتحدة، وسندخل هذا المجال بقوة."

وتُهيمن حاليًا منصات مثل Polymarket و Kalshi على هذا القطاع، لكنها واجهت تحديات تنظيمية وقانونية في تقديم عقود مرتبطة بالأحداث داخل الولايات المتحدة.

صعود CRO بعد شراكة مع Trump Media

أعلنت Crypto.com يوم 26 أغسطس عن شراكة مع Trump Media and Technology Group، المالكة لمنصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "Truth Social".

وتتضمن الاتفاقية وضع استراتيجية خزانة لرمز المنصة الأصلي Cronos المُرمز (CRO).

قفز الرمز بنسبة تقارب 150% ليصل إلى 0.38 دولار عقب الإعلان، لكنه تراجع لاحقًا إلى 0.27 دولار، أي بانخفاض 72% عن أعلى مستوى له في نوفمبر 2021.