شركة “Sora Ventures” تطلق صندوق بيتكوين بقيمة مليار دولار في آسيا

أعلنت “Sora Ventures” خلال أسبوع “تايبيه” للبلوكشين عن إطلاق أول صندوق خزانة بيتكوين في آسيا، مدعوما بالتزامات استثمارية أولية بقيمة 200 مليون دولار.
ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على البيتكوين بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة.
على عكس الشركات الآسيوية التي تحتفظ بالبيتكوين في ميزانياتها مثل “ميتابلانيت” و”مون إنك” و”DV8″، سيعمل صندوق “Sora” كمركز استثماري مؤسساتي لدعم تلك الشركات وتشجيع إصدار سندات خزانة قائمة على البيتكوين.
وذكرت الشركة أن الصندوق يسعى لتعزيز التنسيق بين السندات الإقليمية والدولية، وترسيخ البيتكوين كأصل احتياطي مؤسساتي.
ويقود الفريق التنفيذي جهود استقطاب مستثمرين جدد لتعزيز بنية السندات وتوسيع النظام البيئي للبيتكوين المؤسساتي في المنطقة.
رغم أن الريادة في تبني البيتكوين عبر الشركات لا تزال أمريكية، إلا أن آسيا بدأت تبرز كمحور رئيسي.
أكد “جيسون فانغ”، مؤسس “Sora”، أن هذه المبادرة تمثل أول تحرك من نوعه لتجميع رأس المال المؤسسي من آسيا وربطه عالميا.
تظل شركة “ميتابلانيت” الشركة الأبرز آسيويا، بعد أن رفعت حيازتها إلى 20,000 بيتكوين، في حين سجلت “وايزلينك” دخولها كأول شركة تايوانية تتبنى استراتيجية سندات البيتكوين.
