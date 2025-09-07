العملة الرقمية WLFI تحت المجهر: تجميد محفظة جاستن صن يثير الجدل وتحقيق في تحركات مشبوهة

أثار إطلاق العملة الرقمية WLFI حالة من الجدل والريبة، بعد أن ظهرت مؤشرات على تحركات داخلية مشبوهة ارتبطت بمؤسس ترون، “جاستن صن”، الذي تم لاحقا تجميد محفظته من قِبل المشروع عقب عمليات تحويل مثيرة للجدل.

في يوم الإطلاق، لم يُفعل سوى 4% من العملات المخصصة للمجتمع، بالرغم من التوقعات السابقة بأن تكون النسبة 5%.

أوضح “كوينتن فرانسوا”، الشريك المؤسس لمنصة “WeRate”، أن النسبة الفعلية للسيولة والتسويق بلغت 2.8% بدلا من 1.6%، مما رفع إجمالي العرض المتداول إلى 6.8%.

في المقابل، لم يتم تداول التخصيصات الأخرى مثل صندوق النظام البيئي (10%) وحصة Alt5 Sigma (7.8%)، رغم كونها مفتوحة المصدر، لكنها لم تخضع لجدول استحقاق واضح، مما ساهم في انتشار انطباع مضلل بوفرة السيولة.

امتلك “صن” نحو 3% من إجمالي عرض WLFI، لكن لم تكن سوى 20% من حصته متاحة تقنيا عند الإطلاق.

ورغم تعهده العلني بعدم البيع، ظهرت تحركات على الشبكة تشير إلى العكس.

حيث نقل “صن” ما قيمته 9 مليون دولار من WLFI عبر HTX وبينانس، بحسب بيانات تتبع من “Nansen” و”Bubblemaps” و”Arkham Intelligence”.

ووفقا لـ “فرانسوا”، قد تكون بعض منصات التداول قد تخلصت من جزء من تخصيص السيولة المبكر، بينما استخدم “صن” منصته HTX لعرض عائد سنوي بنسبة 20% على ودائع WLFI، مما سمح له بتسييل جزء من ممتلكاته دون إثارة انتباه مباشر، وربما حتى تعويض سحوبات المستخدمين من رصيده الخاص.

أثارت هذه التحركات شكوك واسعة حول إمكانية استغلال ودائع المستخدمين لتصفية حيازات شخصية، وهو ما دفع فريق WLFI لتجميد محفظة صن باستخدام خاصية “guardianSetBlacklistStatus“.

وقد اعتبر البعض هذا التجميد خطوة ضرورية للحد من ممارسات يعتقد أنها تكرار لأساليب ضخ وإغراق اعتادها “صن” في مشاريع سابقة.

بدوره، وصف “صن” قرار التجميد بأنه غير عادل، مؤكدا أنه كمستثمر مبكر يستحق نفس الحقوق كباقي المستثمرين.

وفي محاولة لامتصاص الغضب واستعادة الثقة، أعلن نيته شراء WLFI بقيمة 10 مليون دولار من أمواله الخاصة.

