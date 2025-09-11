سعر البيتكوين يحافظ على مستوى 114 ألف دولار بعد صدور بيانات مؤشر CPI لشهر أغسطس

أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أغسطس نتائج متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين، في وقت تستعد فيه الأسواق لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.

سجّل المؤشر الرئيسي ارتفاع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو ما يطابق التقديرات، فيما بلغ الارتفاع الشهري 0.4% متجاوزا التوقعات البالغة 0.3%.

أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد جاء أيضا متماشيا مع التقديرات عند 3.1% سنويا و0.3% شهريا.

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث يترقب المستثمرون قرار بشأن أسعار الفائدة.

وبعد كلمة “جاكسون هول” الأخيرة، يتوقع بعض المحللين أن يتجه رئيس الفيدرالي “جيروم باول” إلى خفض الفائدة هذه المرة بعد تأجيله في وقت سابق من عام 2025.

على صعيد سوق العملات الرقمية، تفاعل البيتكوين سريعا مع صدور البيانات، حيث حافظ سعر البيتكوين على مستوى 114,000 دولار فور الإعلان، قبل أن يسجل ذروة جديدة لعدة أسابيع عند 114,500 دولار، ثم تراجع بنحو ألف دولار ليستقر مجددا فوق مستوى 114,000 دولار حتى وقت النشر.

