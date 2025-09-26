TeraWulf تسعى لجمع 3 مليارات دولار بدعم غوغل لبناء مراكز بيانات

تام شمس - الجمعة 26 سبتمبر 2025 09:37 صباحاً - شركة تعدين البيتكوين TeraWulf تسعى لجمع نحو 3 مليارات دولار عبر مورغان ستانلي لتمويل بناء مراكز بيانات، بدعم من عملاق التكنولوجيا غوغل، بحسب تقرير بلومبرغ يوم الخميس.

وقال المدير المالي للشركة، باتريك فلوري، إن جولة التمويل ستُستخدم لتوسيع مراكز بيانات TeraWulf ضمن هيكلية مدعومة من غوغل. وأضاف أن الصفقة قد تنطلق في أقرب وقت في أكتوبر ضمن أسواق السندات مرتفعة العائد أو قروض الرافعة المالية.

تبلغ قيمة التزام غوغل لدعم تمويل الدين 1.4 مليار دولار إضافية، لترتفع مساهمتها الإجمالية إلى 3.2 مليارات دولار. وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا الدعم قد يمنح الصفقة تقييمًا ائتمانيًا أعلى من وكالات التصنيف، لكن الشروط لا تزال قيد التفاوض ولا ضمان لإتمامها.

أدت الطفرة في الذكاء الاصطناعي إلى نقص حاد في مساحات مراكز البيانات ورقائق GPU وإمكانية الوصول إلى الكهرباء الموثوقة.

وتتمتع شركات تعدين الكريبتو الكبرى بموقع قوي لأنها تمتلك أصلًا الموردين الأكثر ندرة: بنية تحتية قائمة لمراكز البيانات وقدرة كهربائية مؤمنة.

اتفاق Fluidstack بدعم غوغل

في أغسطس، أعلنت TeraWulf عن عقد إيجار تشاركي لمدة عشر سنوات مع مزود البنية التحتية للذكاء الاصطناعي Fluidstack، بقيمة 3.7 مليارات دولار من الإيرادات التعاقدية. وقد دعمت غوغل الصفقة أيضًا، وحصلت على حصة 14% في TeraWulf.

وبذلك تكون غوغل قد التزمت بما مجموعه 3.2 مليارات دولار عبر الصفقتين، في إشارة إلى استثمار طويل الأمد جاد في التحول من البنية التحتية الخاصة بالكريبتو إلى الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع وتذبذب سهم TeraWulf

ارتفع سهم الشركة (WULF) بنسبة 12% يوم الخميس ليصل إلى 11.72 دولارًا خلال التداولات اليومية، قبل أن يتراجع وينهي الجلسة بانخفاض 3.7% عند 10.97 دولارًا في جلسة ما بعد الإغلاق، وفقًا لـ Google Finance.

وكانت أسهم الشركة قد قفزت بنسبة 80% بعد الإعلان الأولي في أغسطس، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية منذ بداية 2025 بنسبة 94%.

ارتفع سهم TeraWulf بشكل ملحوظ منذ اتفاقها الأولي. المصدر: Google Finance

اتفاق مماثل لشركة Cipher Mining

في نفس اليوم، أعلنت Cipher Mining عن اتفاق مماثل مع Fluidstack وبمشاركة غوغل، التي استحوذت على 5.4% من الشركة.

ستوفر Cipher سعة مراكز بيانات لـ Fluidstack بموجب عقد تشاركي، بينما ستؤمّن غوغل دعمًا تمويليًا بقيمة 1.4 مليار دولار إلى جانب حصتها.