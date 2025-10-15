بيتر برانت: بيتكوين قد تشهد تراجعًا أخيرًا قبل بلوغ أعلى مستوى تاريخي

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:52 صباحاً - توقّع المتداول المخضرم بيتر برانت (Peter Brandt) أن البيتكوين (BTC) قد تعيد اختبار أعلى مستوى تاريخي لها عند 125,100 دولار خلال الأسبوع المقبل، لكن بعد تصحيح حاد أخير قبل الانطلاق نحو القمم.

وقال برانت:

"إما أن نشهد عملية تصفية ضخمة (shakeout) يتبعها تأكيد سريع لمستوى قياسي جديد خلال الأسبوع القادم،"

"أو أن يتم كسر المنحنى البارابولي وهو ما كان يؤدي في الماضي إلى هبوط بنسبة 75٪ في السعر."

وأضاف أنه لا يتوقع عودة الانخفاضات بنسبة 80٪ كما في الدورات السابقة، لكنه يرى احتمال تراجع السعر إلى منطقة 50–60 ألف دولار لاختبار "الحد الأدنى من قاع الموزة"، في إشارة إلى شكل الرسم البياني المنحني الذي يتبعه السعر.

المحللون يحذرون من تجاهل “المخاطر طويلة المدى”

انهارت سوق العملات المشفرة يوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 100٪ على السلع الصينية، مما أدى إلى تصفيات تتجاوز 19 مليار دولار في جميع أنحاء السوق.

وانخفض سعر البيتكوين من حوالي 121,000 دولار إلى 102,000 دولار يوم الجمعة، قبل أن يتعافى إلى نحو 112,400 دولار وقت كتابة التقرير، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وقال مؤسس Capriole Investments، تشارلز إدواردز (Charles Edwards)، في تصريح لـCointelegraph:

"ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع هو تذكير بأن استخدام الرافعة المالية يجب أن يكون بحذر شديد — فحتى مضاعفات الرافعة فوق 1.5x تعتبر خطيرة."

وأضاف:

"يجب على المتداولين دائمًا أخذ المخاطر طويلة الأمد بعين الاعتبار على مدى سنوات."

وأشار إلى أن تقلبات الأسبوع الماضي مؤقتة، وأن نظرته للأسبوعين المقبلين "صعودية ببساطة."

سعر البيتكوين تراجع بنسبة 7.51٪ خلال الأسبوع الماضي. المصدر: CoinMarketCap

على الرغم من تقلب السوق الأخير، فإن العديد من المحللين ما زالوا متفائلين، مشيرين إلى إشارات الاقتصاد الكلي التي قد تؤدي إلى تدفق رؤوس أموال جديدة نحو سوق العملات المشفرة في الأسابيع المقبلة.

قال آرثر هايز (Arthur Hayes)، المؤسس المشارك لمنصة BitMEX، في منشور على منصة X يوم الثلاثاء، إن الوقت الحالي يمثل فرصة للشراء بعد أن لمح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أن سياسة التشديد الكمي “انتهت.”

"اشحن الشاحنة واشتري كل شيء!" كتب هايز، في إشارة إلى توقعه لموجة صعود جديدة.

ويُعتبر التحفيز الكمي (Quantitative Easing) عاملًا إيجابيًا لسوق العملات المشفرة لأنه يشجع البنوك على الإقراض ويجعل الاقتراض أرخص للمستهلكين والشركات بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

“الظروف مثالية للبيتكوين”، بحسب محلل Swyftx

قال باف هندال (Pav Hundal)، كبير المحللين في منصة Swyftx، لـCointelegraph يوم الثلاثاء إن “البيانات الاقتصادية الأساسية هي القصة الحقيقية للبيتكوين الآن.”

أن التضخم في الولايات المتحدة يواجه “ضربتين متتاليتين” من انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب، بينما سوق العمل الأمريكي يُظهر علامات ضعف، حيث بلغ معدل التضخم 2.9٪ في أغسطس وهو الأعلى منذ يناير.

وأضاف هندال:

"الاحتياطي الفيدرالي لديه تفويض باستهداف التوظيف الكامل، ويبدو من شبه الحتمي أننا سنشهد المزيد من خفض أسعار الفائدة هذا الشهر وهذه بيئة مثالية للبيتكوين."

وفي الوقت نفسه، قالت لين ألدن (Lyn Alden)، الخبيرة في الاقتصاد الكلي، في بودكاست حديث، إنها تميل إلى الاعتقاد بأن الربع القادم سيكون على الأرجح إيجابيًا إلى حد كبير بالنسبة للبيتكوين.