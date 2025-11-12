عذرًا لمحبي “Moonvember”.. حالة عدم اليقين الاقتصادية تشير إلى شهر جانبي لبيتكوين

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - قد لا يكون شهر نوفمبر طوق النجاة لعملة البيتكوين كما كان يأمل المتفائلون، إذ تشير تحليلات السوق إلى أن العملة المشفرة قد تحيد عن مسارها التاريخي المليء بالمكاسب خلال نوفمبر وتتداول بشكل جانبي هذه المرة.

قال محللو Bitfinex في تقرير للأسواق صدر يوم الثلاثاء:

“البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، رغم توجهها نحو تخفيف السياسة النقدية، إلا أن الرسائل المتباينة من الاحتياطي الفيدرالي تدعم مرحلة من التماسك الضروري قبل أن تعود التقلبات للتوسع مجددًا.”

وأضاف المحللون أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لمح إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن احتمال خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع الفيدرالي في ديسمبر المقبل.

احتمالات خفض الفائدة تتراجع إلى أقل من 70%

على مدار الشهرين الماضيين، بلغت احتمالات الخفض السابقة نحو 90% أو أكثر، لكن السوق الآن يرى احتمالًا لا يتجاوز 67.9% لخفض جديد خلال اجتماع الفيدرالي في 10 ديسمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

تُعد خفض الفائدة والتوقعات بمزيد من الخفض عوامل إيجابية عادة لأسواق العملات المشفرة، إذ يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الأصول “الآمنة” مثل الودائع والسندات بحثًا عن عوائد أعلى.

لكن في حال أظهر الفيدرالي نية لتعليق دورة الخفض أو عكس المسار، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع شهية المخاطرة في أسواق الكريبتو.

بيتكوين تراجعت بنسبة 11.09% خلال 30 يومًا. المصدر: CoinMarketCap

وأشار محللو Bitfinex إلى أن تفاؤل حاملي بيتكوين قد يبدأ بالتراجع إذا لم ترتفع الأسعار مجددًا فوق مستوى 116 ألف دولار، موضحين أن البيانات تشير إلى تزايد عمليات البيع من قبل حاملي المراكز الطويلة الأجل.

“ما لم تتعافَ الأسعار بشكل حاسم فوق هذا النطاق، فإن عامل الوقت سيصبح عقبة متزايدة أمام المتفائلين.”

وتتداول البيتكوين حاليًا عند نحو 103,000 دولار، منخفضةً بحوالي 3% خلال 24 ساعة، وفق بيانات CoinMarketCap.

لكن بعض المحللين ما زالوا يرون في نوفمبر شهرًا صعوديًا تقليديًا

منذ عام 2013، حققت البيتكوين متوسط مكاسب يبلغ 41.78% خلال نوفمبر، وفقًا لمنصة CoinGlass، وهو ما يدفع بعض المحللين للاعتقاد بأن التاريخ قد يعيد نفسه.

قال المتداول ديف ويسبرغر إن “الأساسيات القوية لبيتكوين” تظل قائمة، مضيفًا:

“السياق العام إيجابي جدًا مقارنة بالدورات السابقة، ونحن عند القاع، لا القمة، بالمقارنة مع الأصول المالية الأخرى.”

وفي تغريدة يوم الثلاثاء، قال المحلل كارل رونيفِلت (Carl Runefelt):

“نوفمبر سيعود أخضر مجددًا بالنسبة لبيتكوين… الشموع الخضراء الكبيرة قادمة.”

بينما كتب المتداول AshCrypto أنه ما زال “متفائلًا” بالسوق.

ومع ذلك، لم تتمكن البيتكوين من استعادة زخمها السابق منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي عند 125,100 دولار في أوائل أكتوبر، بعد الانهيار الذي أدى إلى تصفية مراكز بقيمة 19 مليار دولار في السوق المموّل بالرافعة المالية.