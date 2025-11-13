الريبل بين المثلث الصاعد والدعم الحرج: هل بدأ انعكاس الاتجاه؟

يستقطب الريبل اهتمام متزايد بعد أن ظهرت إشارات على تغير في نمطه السعري.

ويتداول سعر العملة حاليا قرب 2.50 دولار، محققا ارتفاع بنسبة 2% خلال 24 ساعة الماضية و9% على مدار الأسبوع، فيما يراقب محللون ما إذا كان هذا التحول سيستمر حتى ديسمبر.

تشير تحليلات “ChartNerd” إلى أن الريبل أنهى نموذج المثلث الهابط بكسر دفع السعر نحو منطقة 2.00–2.20 دولار في أواخر أكتوبر، قبل أن يبدأ في تشكيل مثلث صاعد بقمم مقاومة حول 2.70 دولار.

ويتحرك السعر الآن قرب الحد العلوي للنموذج، ما قد يفتح الباب لمحاولة اختراق جديدة.

كما يظل نموذج الكأس والمقبض الذي تشكل بين يناير ويوليو 2025، قيد التطور، وهو ما كان يشير سابقا إلى إمكانية وصول السعر إلى 5 دولار إذا حافظ على دعمه الصاعد.

من جانبه، عرض المحلل “علي مارتينيز” رسم بياني يظهر تداول الريبل داخل قناة هابطة على إطار الأربع ساعات، مع دعم محتمل عند 2.00 دولار.

وحذّر من أن الهبوط دون 2.30 دولار قد يعيد السعر إلى هذه المنطقة التي شهدت ارتدادات في الأسابيع الماضية.

على مستوى الهيمنة، كشف المحلل “CRYPTOWZRD” عن بوادر انتعاش بعد اختراق خط اتجاه هابط والمتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوم، وهو نمط شوهد قبل موجة صعود سابقة.

لكن المحلل أكد ضرورة استمرار الزخم للحفاظ على هذا الاتجاه، إذ قد يدل التراجع دون مستويات الاختراق على عدم اكتمال الانعكاس.

وفي سياق آخر، بدأ أول صندوق متداول في البورصة (ETF) مخصص للريبل بنسبة تعرض 100% التداول في سوق ناسداك في 13 نوفمبر 2025، بعد اكتمال الموافقات النهائية.

وقد يجذب الصندوق تدفقات مؤسساتية جديدة، إلا أن التقارير تشير إلى أن كبار حاملي العملة باعوا جزء من ممتلكاتهم خلال الارتفاع، ما قد يسبب ضغوط قصيرة الأجل مع تداخل العرض والطلب الجديد.

