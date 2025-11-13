مشروع قانون التمويل الرامي لإعادة فتح الحكومة الأمريكية يتجه إلى مكتب ترامب

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - من المقرر أن ينتهي أخيرًا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن صوّت مجلس النواب يوم الأربعاء على تمرير مشروع قانون التمويل الخلافي.

ويتجه المشروع الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع أن يوقّعه ليلة الأربعاء.

شهد مجلس النواب نقاشات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل التصويت النهائي، الذي انتهى لصالح تمرير المشروع بـ222 صوتًا مقابل 209 أصوات معارضة.

وبحسب بيان حصلت عليه Fox News Digital، فقد أشار الرئيس دونالد ترامب بالفعل إلى أنه سيوقّع مشروع القانون، مما سيُنهي رسميًا الإغلاق الحكومي. وذكرت BBC أن ترامب يخطّط لتوقيعه الساعة 9:45 مساءً بالتوقيت المحلي خلال عشاء خاص مع قادة الأعمال.

وجاء في البيان: “تحثّ الإدارة كل عضو في الكونغرس على دعم هذا الحل المسؤول وبحسن نية، لإنهاء أطول إغلاق في التاريخ.”

وسيغطي مشروع القانون معظم نفقات الحكومة حتى نهاية يناير من العام المقبل.

وشهدت مناقشة المشروع تصلّبًا من كلا الطرفين:

الديمقراطيون سعوا لعرقلة المشروع مطالبين بمزيد من التمويل للرعاية الصحية ولمواجهة أزمة تكاليف المعيشة، بينما رفض الجمهوريون الاستجابة لهذه المطالب داخل المشروع، ودعوا بدلاً من ذلك إلى إعادة فتح الحكومة مع التعهّد بمعالجة هذه القضايا لاحقًا.

وقد أدّى الإغلاق الحكومي إلى تعطيل تقدّم مشاريع قوانين العملات المشفّرة، وترك عددًا كبيرًا من طلبات صناديق المؤشرات الفورية للعملات الرقمية عالقًا على مكاتب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وفي المقابل، ستتمكّن مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون هيكلة السوق الشامل التي حققت تقدمًا محدودًا رغم الإغلاق، من اكتساب زخم إضافي الآن.