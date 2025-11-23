سعر البيتكوين يواصل رحلة التعافي وتألق كل من عملة XMR وZEC

شهد سعر البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية تعافِ تدريجيا، حيث ارتفع مجددا فوق مستوى 86 ألف دولار بعد أن هبط يوم الجمعة إلى ما دون 81 ألف دولار، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

قبل عشرة أيام، كسر سعر البيتكوين حاجز 100 ألف دولار هبوطا، لتواصل العملة نزيفها طوال الأسبوع الماضي تحت ضغط موجة بيع قوية قادها كبار حاملي العملة وصناديق الاستثمار المتداولة.

وتفاقم الهبوط يوم الجمعة حين فقدت سعر العملة أكثر من 8 آلاف دولار خلال 12 ساعة فقط.

إلا أن المشترين تمكنوا لاحقا من تثبيت السعر فوق 80 ألف دولار، لتعود العملة إلى الارتفاع وتتجاوز 86 ألف دولار صباح اليوم، مع قيمة سوقية بلغت نحو 1.72 تريليون دولار وهيمنة تقارب 57%.

على صعيد العملات البديلة، سجّلت الإيثيريوم ارتفاع بأكثر من 3% لتتداول فوق 2800 دولار، بينما استعادت XRP مستوى 2 دولار بعد مكاسب بلغت 7%.

كما شهدت BNB وSOL وDOGE وADA وBCH تحسن ملحوظ.

غير أن أكبر المفاجآت جاءت من ZEC وXMR، حيث قفزتا بنسبة 14% و16% على التوالي، ليقترب سعر ZEC من 580 دولار، بينما بلغ سعر مونيرو حوالي 400 دولار.

في المقابل، تراجع HYPE بنحو 5% إلى أقل من 32 دولار.

كما سجلت عدة عملات أخرى من فئة القيمة السوقية المتوسطة ارتفاعات جيدة، مثل CRO وHBAR وMNT وTAO وAAVE.

في المجمل، أضافت السوق الرقمية أكثر من 60 مليار دولار خلال يوم واحد، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية مجددا فوق 3 تريليون دولار حسب منصة coingecko.

