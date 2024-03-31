شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إجراء 35% من العمليات الجراحية لمصابين من غزة بنسبة نجاح 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع السيد ماتيو كابروتي، المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة "Save The Children"، والدكتورة إنجي عفوش، رئيس قطاع تطوير البرامج والجودة بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتورة رباب بينيس، استشاري الصحة بالهيئة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية في القاهرة.

وناقش اللقاء، تعزيز التعاون بين الجانبين لتعزيز الدور الوطني لهيئة الرعاية الصحية، كذراع الدولة المصرية الرئيسي في ضبط تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الصحية عالية المستوى للأشقاء من دولتي فلسطين والسودان في تلك المحافظات.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون لدعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات لاستقبال مصابي غزة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل بما يعزز قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنسيق مع مختلف الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في هذا السياق، عن إجراء أكثر من 35% من العمليات والتداخلات الجراحية للمصابين من غزة داخل المستشفيات التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل، مشيرًا إلى أنه بلغت نسبة نجاح العمليات 100%، كما أشار إلى أن 52% من تلك الحالات كانت للأطفال أقل من 18 عامًا، وأن نسبة السيدات في تلك الحالات بلغت 49% مقارنة بالذكور.

وتناول اللقاء، مناقشة التعاون بين الجانبين لإنشاء مستشفى ميداني في محافظة السويس على غرار المستشفى الميداني التابع لهيئة الرعاية في في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، الذي شارك في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، وأشار إلى جهود الهيئة لتعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وأكد على توفر الخبرات الطبية والإدارية اللازمة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للنرضى، وأشار أيضًا إلى نجاح المستشفى الميداني في الحصول على الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية.

وبحث اللقاء، أيضًا التعاون بين الجانبين لإبرام تعاقد لإحالة المرضى السودانيين لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية عالية المستوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، وبخاصة في محافظة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، التزام هيئة الرعاية الصحية بتوفير خدمات صحية عالية المستوى للمواطنين في مصر، وكذلك الأشقاء في الدول العربية الشقيقة، معربًا عن ترحيبه بالفرصة لتعزيز التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لتعزيز الدور الوطني للهيئة في تقديم هذه الخدمات، خاصة في مجالات الطوارئ والعلاج المتخصص، متابعًا: نحن نؤمن بأن العمل الجماعي يسهم في تحقيق أفضل النتائج في مجال الرعاية الصحية، ونطمح إلى أن تكون هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في توفير رعاية صحية متميزة وفعّالة ومستدامة وتحسين الصحة والرفاهية للجميع.

ومن جانبه، عبّر المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة، عن سعادته بهذا اللقاء، قائلًا: "نحن في هيئة إنقاذ الطفولة نشعر بفخر كبير للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في مصر وفي دولنا العربية الشقيقة، وأنه من خلال شراكتنا، نسعى لتحقيق رؤية مشتركة لتوفير رعاية صحية متميزة وفعّالة للمرضى ولتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول الصحية والتعاون المثمر لضمان صحة وسلامة مجتمعاتنا وتحقيق التنمية الصحية المستدامة في مصر والمنطقة."