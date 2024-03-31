شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والاتصالات يبحثان التعاون وإنهاء التحول الرقمى بهيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد 31/ 3/ 2024م بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من: المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات، و الدكتور محمود فخر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير للعلاقات العامة، والمستشار محمد حنفى مستشار الوزير للإعلام، و رنا حته معاون وزير الاتصالات، والمهندسة رحاب فج النور مدير مشروع إدارة اصول وأملاك الدولة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، و اللواء عمرو شكرى الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، و أحمد عبدالرؤوف وكيل البر والأوقاف، وراندا صلاح رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و سمر إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وعدد من المختصين من كلا الوزارتين.

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والاتصالات، وجهوده فى دعم ملف التحول الرقمى بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا حرصه على سرعة إنهاء عملية التحول الرقمى فيما يتصل بشئون الوقف.

من جانبه قدم الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه الكبير بملف التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا الاجتماعى تنسيقى لمتابعة ملف الحصر، ووضع خطة لإنهاء الملف كاملا قبل نهاية العام المالى 2024م، مؤكدًا على ضرورة التسريع من وتيرة هذا الملف.