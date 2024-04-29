"كوكتيل مخدرات".. الداخلية تطارد تجار "الكيف" فى 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان – دمياط – الإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 2 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو بحوزة متهمين "لأحدهما معلومات جنائية".

وضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية – 2 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ عدد 683 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 6.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدري "الهيروين ، الشابو"، وكذا 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لعدد "4 منهم معلومات جنائية".

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط قضية "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية لمخدر الهيروين بحوزة متهمَين.

وتم ضبط عدد 4 قضايا أسلحة نارية و بيضاء.. ضُبط خلالهم بندقية خرطوش وطلقتان -2 قطعة سلاح أبيض بحوزة 4 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.