شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: زيادة موازنة برنامج دعم تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم رفع موازنة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، حيث ستبدأ 4.7 مليون أسرة صرف شهر إبريل غدا بالزيادة المقدرة بـ25% بشكل دائم.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن برنامج " تكافل وكرامة" يتميز بالمرونة، وأنه خلال شهر مايو المقبل سيكون مر 10 سنوات على إطلاق البرنامج، وستكون هناك جلسة دولية لعرض تجربة مصر فى تكافل وكرامة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، خاصة أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة، مشددة على أن الحوكمة أساس هذا البرنامج كما أن قانون الضمان الاجتماعى الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ينظم الحصول على الدعم النقدى. ويضمن حق الحماية الاجتماعية.