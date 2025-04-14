شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق يدعو إلى أسر بنيامين نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

دعا دان وحالوتس، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، أسر رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو، معلنا انضمامه إلى عريضة وقّعها المئات من الضباط والجنود تطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

كما انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الاثنين، إلى العريضة.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أن باراك وحالوتس انضما إلى ضباط الاحتياط العاملين والمتقاعدين، فوقّعا على عريضة تدعم رسالة الطيارين الداعية إلى وقف الحرب من أجل إطلاق سراح "الرهائن".

واعتبر حالوتس، خلال مقابلة مع القناة الـ12، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمثل تهديدا لأمن إسرائيل، ويجب إخضاعه أو أسره، فيما رد حزب الليكود بالقول إن تلك التصريحات تمثل تحريضا خطيرا يشجع دعوات اليسار المتطرف لاغتياله، حسب قوله.

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن عريضة جديدة وقّعها خلال أقل من 48 ساعة 1525 جنديا من سلاح المدرعات، وهي العريضة التي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى بذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح "الرهائن"، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال.