20 سؤالًا.. أقوى مراجعة فى مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، وذلك بتكثيف المراجعة استعدادًا للمادة، التي تتطلب مهارات التحليل والفهم والتدريب على الأسئلة.

وتسهيلًا على الطلاب يقدم ”الخليج 365”، مراجعة مادة اللغة الإنجليزية، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة التي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين، وفيما يخص امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.



وكان قد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

كما اطمأن الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات، لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.



