الخليج اليوم .. صدم مركبات ودهس أشخاصاً.. ضبط صاحب "لاند كروزر" بالرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الأمن العام في السعودية، القبض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس وهروب من الموقع، وكما جاء في البيان الصادر عن مرور مدينة الرياض، بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جاء ذلك، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق من نوع "جيب لاند كروزر" أبيض في حالة غير طبيعية، يحاول دهس أحد الأشخاص وصدم عددا من المركبات.

وسمع صوت شخص خلال الفيديو يقول: "بصوره بصوره"، ووجه حديثه للشخص الذي يحاول الهروب من قائد السيارة قائلا: "تعال اركب معنا" في محاولة للهروب من تهور الجاني.

وأبان الفيديو قائد السيارة يحاول مجددا دهس نفس الشخص وصدم عدد من المركبات، في حين حاول شخص تهدئة قائد السيارة، قائلا: "صل على النبي يا ولد، تعوذ من إبليس"، إلا أن قائد السيارة لم يستجب له وواصل السير بسيارته، وسمع صوت الشخص يقول "دق على الدورية، بلغ".