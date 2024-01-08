شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: حجم هجوم الفصائل فى 7 أكتوبر هز إحساسنا بالأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن حجم الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر هز بشكة إحساس الإسرائيليين بالأمن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.