شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء القطرية: الوزراء القطريون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام أمير البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الوزراء القطريون الجدد، الذين شملهم الأمر الأميرى رقم (1) لسنة 2024، اليمين القانونية أمام أمير البلاد تميم بن حمد آل ثانى بالديوان الأميرى اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أصدر اليوم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وأضافت الوكالة : أن الأمر الأميرى نص على تعيين كل من الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب، وإبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية، وسلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية عضوا بمجلس الوزراء.

كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم المرسوم رقم (1) لسنة 2024، بتعيين محمد بن حسن المالكي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة.