شكرا لقرائتكم خبر عن "القبس" الكويتية: الحكومة الجديدة ستشهد تغييرا واسعا فى أسماء الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، الصادرة اليوم الاثنين، أن التشكيل المنتظر للحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، سيشمل تغييرا واسعا فى أسماء الوزراء.

ونقلت الصحيفة -تحت عنوان "تغيير واسع سيطول التشكيل الحكومي الجديد"- عن مصادر قولها إن "الحكومة الـ 45 في تاريخ الكويت، الأولى في عهد الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستشهد تغييرا واسعا في أسماء الوزراء"، مشيرة إلى أنه منذ أن أصدر الأمير الشيخ مشعل، الخميس، الماضى أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، لا تزال مهمة تشكيل الحكومة مستمرة، حيث يجري اعتماد مفهوم جديد في اختيار أسماء الوزراء قبل رفعها إلى أمير البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيختار أعضاء التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والقدرة على التخطيط وتغيير أوضاع البلاد للأفضل، وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، ومحاربة الفساد، ومعالجة الخلل في أداء جهات الدولة، والعمل على تصحيح المسار تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد.