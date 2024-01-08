شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يبحث مع وزير الخارجية الوضع فى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الوضع فى الجنوب اللبنانى والمساعى القائمة لحل الوضع بالطرق الدبلوماسية، وذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانى.

وقال بوحبيب، عقب اللقاء، إنه تم استعراض نتائج زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، موضحا أن وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان قريبا. وأوضح أن الولايات المتحدة أوكلت لكبير مستشاريها أموس هوكشتاين متابعة الوضع، مشيرا إلى أنه سيزور لبنان، في وقت لاحق، إذا كانت لديه أمور إيجابية.

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