شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، و100% يعانون من انعدام الأمن الغذائى.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن تصريحات بوريل جاءت عقب لقائه مع مسؤولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأوضح بوريل أن قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل قبل الحرب.

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