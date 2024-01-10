شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية السودانية" تنفى صحة ما بثته قناة فضائية بشأن الاتفاق مع قائد الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية السودانية، صحة ما أوردته قناة فضائية على لسان المتحدث الرسمي للوزارة حول عدم ممانعة القيادة السودانية في الاتفاق مع قائد الدعم السريع، مؤكدة أن المتحدث الرسمي لم يقل شيئا مما بثته.

وذكرت الخارجية السودانية -في بيان الثلاثاء- "لقد نشرت قناة فضائية عنوانا خبريا لما يفترض أنه ورد على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مضمونه "أن القيادة السياسية والعسكرية في السودان ليس لديها مانع من عقد اتفاق مع قائد الدعم السريع".

وأكدت أن هذا العنوان مختلق تماما.. ولم يرد في حديث المتحدث الرسمي للوزارة أبدا وأنه لم يشر من قريب أو بعيد لعقد اتفاق مع قائد المليشيا، ولم يستخدم عبارة قائد الدعم السريع.

وأضافت الوزارة -في بيانها- أن كل ما ذكره المتحدث الرسمي، هو أن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، كان مستعدا لمقابلة قائد الدعم السريع يوم 28 ديسمبر 2023 في جيبوتي بتسهيل من منظمة (إيجاد) وتخلف قائد الدعم السريع لأسباب لا نعلمها حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن المتحدث الرسمي ذكر أيضا أن تنفيذ إعلان جدة وإخلاء المدن والانسحاب من الجزيرة لا بد أن يسبق أي محادثات لأن ذلك هو الضمانة الوحيدة لتنفيد ما يتفق عليه.

وأوضحت الخارجية السودانية أنها قامت بالاحتجاج لدى القناة على ما اعتبرته -الوزارة- سلوكا غير مهني، وأشارت الوزارة إلى أن القناة اعتذرت وقامت بسحب العنوان والخبر المعني.