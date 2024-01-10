شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمن بحرى بريطانية تتلقى تقارير عن "نشاط مُريب" قرب المخا باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبرى"، تقارير عن نشاط مُريب من سفينتين تجاريتين جنوب غربي المخا باليمن، غير أن التقارير لم تفد بوقوع أضرار.

وشاهدت ناقلة ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ، بينما اكتشفت ناقلة بضائع سائبة، 3 زوارق صغيرة على بعد ميل واحد تقريباً في اتجاه الميناء.

وأضاف "أمبري" في مذكرة استشارية أن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من اتجاه الزوارق وطائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.