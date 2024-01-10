شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بمسيرة يستهدف قاعدة "حرير" فى أربيل شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمنى عراقى، إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف قاعدة "حرير" التي تستضيف قوات التحالف الدولي في أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد.

وكانت فصائل عراقية قد أعلنت الجمعة عن استهدافها قاعدة حرير عن طريق المسيرات، وتستمر عمليات الهجوم عبر المسيرات على القواعد الأمريكية المتواجدة فى العراق وسوريا منذ الشهر الثانى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ 7 أكتوبر الماضى ردا على عملية "طوفان الأقصى".

ووصل عدد قتلى العدوان الإسرائيلى بين المدنيين فى غزة إلى أكثر من 30 ألف، بينهم 11 ألف طفل حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.