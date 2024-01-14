فصائل عراقية تستهدف قاعدتين أمريكيتين فى سوريا بطائرات مسيرة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل عراقية، استهداف قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر والقرية الخضراء في سوريا، بطائرات مسيرة.

وقالت في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم عناصرنا فى العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".