شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الصومالي يمرر القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرر نواب مجلس الشيوخ في الصومال في جلسة اعتيادية لهم بالعاصمة مقديشيو القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن رئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبدالله ترأس أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الخامسة.

وقدمت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالمجلس النائبة ديقه حسن حسين تقريراً مفصلاً عن مشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء بعد أن تم إجراء التعديل على بعض بنود القانون، وخلال الجلسة قدم النواب آرائهم ومقترحاتهم حول بنود مشروع قانون اللاجئين وطالبي اللجوء.

يشار إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون حماية ودعم النازحين داخليا المقدم من وزارة الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالية من قبل مجلس الوزراء في 27 أكتوبر الماضي.