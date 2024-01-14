شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان العراق: قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد يحظى بدعم شعبى وحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن قرار المجلس بإخراج القوات الأجنبية من البلاد قرار مبدئي وثابت، داعيا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى تنفيذ القرار.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان، اليوم الأحد، أن "محسن المندولاي لفت في مستهل جلسة المجلس السبت إلى أن قرار مجلس النواب الخاص بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق هو قرار مبدئي وثابت، وقد حظي بقبول الشعب العراقي والحكومة العراقية".

ودعا المندلاوي، رئيس الحكومة العراقية إلى "تنفيذ قرار إنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية في العراق، إضافة الى تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، مطلع عام 2020، بإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وكذلك طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب، وذلك بعد الضربة الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، والتي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.