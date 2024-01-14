شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 من أقارب عضو بالكنيست فى غارة إسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد قتل 3 من أقارب أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الجبهة العربية للتغيير"، خلال الحرب المستمرة في غزة .

والأقارب الثلاثة هم الأستاذة الجامعية سحر الطيبي، وفيصل الطيبي الذي يدرس علوم الكمبيوتر، والطفل أحمد الطيبي البالغ من العمر 10 سنوات، حسب "القناة 12" الإسرائيلية.

وقتل الثلاثة في غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تكثف إسرائيل ضرباتها مؤخرا.

وفي بيان قال الطيبي: "عليهم رحمة الله"، مع بيت من قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول فيه: "نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا".

كما استخدم الطيبي العبارة اليهودية: "فلتكن ذكراهم بركة" لنعي أقاربه.