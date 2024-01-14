شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شقيقتى الشهيد صالح العارورى من "رام الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية " إن شقيقتي الشهيد العاروري اللتين تم اعتقالهما هما دلال وفاطمة العاروري، وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين، خلال اقتحام رام الله والبيرة ونفذت عمليات اعتقال أخرى". وطالت عمليات الاقتحام بلدات المزرعة الغربية، وعارورة، وبيرزيت، ومخيم الجلزون، شمال غرب وشمال مدينة رام الله.

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