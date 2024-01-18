الحوثي يعلن استمرار عمليات استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الحوثي، في كلمة له، أن "الغارات الجوية الأمريكية البريطانية الأخيرة لن تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة"، معتبرا أنها "مجرد وهم ودعاية إعلامية".

وتابع: "نؤكد للعالم أجمع أن الهجمات الأمريكية البريطانية ستسهم أكثر وأكثر كلما استمر في تطوير قدراتنا العسكرية"، معلنا أن هناك "خطوات ملموسة من الآن" في تطوير القدرات العسكرية للجماعة".

وأدان الحوثي، بقرار الولايات المتحدة أمس الأربعاء، إعلان الجماعة منظمة "إرهابية"، قائلا إن "اعتداءات أمريكا وتصنيفاتها ليس لها أي أهمية".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

من جهتها، اعتبرت "أنصار الله"، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

12 يناير, 21:41 GMT

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.