"أنصار الله" تعلن أن عملياتها في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم "أنصار الله": "العدوان على شعبنا هو عدوان وانتهاك مباشر لسيادة اليمن".

وأضاف: "عملياتنا في البحر الأحمر سيتم توسيعها لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية".

وتابع: "أمريكا تريد أن تكون البحار آمنة لوصول ما تقدمه من مساندة وإمكانات للعدو الإسرائيلي".

وحذر الحوثي، الدول من "التورط مع أمريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن والشعب الفلسطيني".

وشدد زعيم "أنصار الله" على "مواصلة دعم ومساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني والضغط بكل الوسائل"، مؤكدًا أن "من حق أهالي غزة أن ينتهي الحصار عليهم وتتدفق المواد الغذائية والطبية، وأن يكون للشعب الفلسطيني ممر مائي إضافة إلى المنفذ المصري".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيف "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.