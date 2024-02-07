شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يناقشون مواجهة التحديات المائية بالمنتدى العربي حول ندرة المياه في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة تحديات ندرة المياه

الدمام - شريف احمد - بدأت في العاصمة الأردنية اليوم أعمال المنتدى العربي الأول حول ندرة المياه وإدارتها في المناطق الجافة وشبه الجافة بعنوان "الابتكار من أجل إدارة مستدامة للمياه"، بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف الدول العربية.ويهدف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين، إلى مشاركة الخبرات العربية والعالمية في مجال إدارة المياه تحت ظروف الشح المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه لضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه بحلول عام 2030.يتناول المشاركون في المنتدى، عدة محاور تتعلق بالحوكمة الرشيدة والإدارة المتكاملة لموارد المياه، والابتكار والتكنولوجيا لمواجهة تحديات ندرة المياه، والسبل والآليات لتطوير الابتكار ونشره من أجل إدارة مستدامة للمياه.وسيجري فيها التركيز على المفاهيم الحديثة المرتبطة بإدارة المياه وعلاقتها مع القطاعات الأخرى مثل الطاقة والغذاء والبيئة، إضافة إلى ربط إدارة المياه بالتحديات المستقبلية مثل التغير المناخي والطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.